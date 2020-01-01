Токеномика на Calgo (CLGO) Открийте ключова информация за Calgo (CLGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Calgo (CLGO) The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market. Официален уебсайт: https://www.calgo.io/ Бяла книга: https://github.com/cryptocalgo/calgo-whitepaper/blob/main/Calgo_whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xca67106449c18eb6b45d2a725ef9c199016c43dc Купете CLGO сега!

Токеномика и анализ на цената за Calgo (CLGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Calgo (CLGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.2851 $ 0.2851 $ 0.2851 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.01903 $ 0.01903 $ 0.01903 Научете повече за цената на Calgo (CLGO)

Токеномика на Calgo (CLGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Calgo (CLGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLGO, разгледайте цената в реално време на токените CLGO!

Как да купя CLGO Интересувате се да добавите Calgo (CLGO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CLGO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CLGO в MEXC сега!

История на цените на Calgo (CLGO) Анализирането на историята на цените на CLGO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CLGO сега!

Прогноза за цената за CLGO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CLGO? Нашата страница за прогноза за цената CLGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CLGO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!