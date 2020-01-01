Токеномика на Everclear (CLEAR) Открийте ключова информация за Everclear (CLEAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Everclear (CLEAR) Официален уебсайт: https://www.everclear.org/ Бяла книга: https://docs.everclear.org/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x58b9cB810A68a7f3e1E4f8Cb45D1B9B3c79705E8 Купете CLEAR сега!

Токеномика и анализ на цената за Everclear (CLEAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Everclear (CLEAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.59M $ 16.59M $ 16.59M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 508.53M $ 508.53M $ 508.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.63M $ 32.63M $ 32.63M Рекорд за всички времена: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 Текуща цена: $ 0.03263 $ 0.03263 $ 0.03263 Научете повече за цената на Everclear (CLEAR)

Токеномика на Everclear (CLEAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Everclear (CLEAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLEAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLEAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLEAR, разгледайте цената в реално време на токените CLEAR!

Как да купя CLEAR Интересувате се да добавите Everclear (CLEAR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CLEAR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CLEAR в MEXC сега!

История на цените на Everclear (CLEAR) Анализирането на историята на цените на CLEAR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CLEAR сега!

Прогноза за цената за CLEAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CLEAR? Нашата страница за прогноза за цената CLEAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CLEAR сега!

