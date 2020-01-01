Токеномика на Clashub (CLASHUB) Открийте ключова информация за Clashub (CLASHUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Clashub (CLASHUB) Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Официален уебсайт: https://clashub.io/ Бяла книга: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Купете CLASHUB сега!

Токеномика и анализ на цената за Clashub (CLASHUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Clashub (CLASHUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 951.30K $ 951.30K $ 951.30K Рекорд за всички времена: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Текуща цена: $ 0.001057 $ 0.001057 $ 0.001057 Научете повече за цената на Clashub (CLASHUB)

Токеномика на Clashub (CLASHUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Clashub (CLASHUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLASHUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLASHUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLASHUB, разгледайте цената в реално време на токените CLASHUB!

История на цените на Clashub (CLASHUB) Анализирането на историята на цените на CLASHUB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CLASHUB сега!

