Токеномика на Manchester City Fan (CITY) Открийте ключова информация за Manchester City Fan (CITY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Manchester City Fan (CITY) $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. Официален уебсайт: https://www.socios.com Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Купете CITY сега!

Токеномика и анализ на цената за Manchester City Fan (CITY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Manchester City Fan (CITY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M Общо предлагане: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Циркулиращо предлагане: $ 10.29M $ 10.29M $ 10.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.88M $ 19.88M $ 19.88M Рекорд за всички времена: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Текуща цена: $ 1.0071 $ 1.0071 $ 1.0071 Научете повече за цената на Manchester City Fan (CITY)

Токеномика на Manchester City Fan (CITY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Manchester City Fan (CITY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CITY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CITY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CITY, разгледайте цената в реално време на токените CITY!

Как да купя CITY Интересувате се да добавите Manchester City Fan (CITY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CITY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CITY в MEXC сега!

История на цените на Manchester City Fan (CITY) Анализирането на историята на цените на CITY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CITY сега!

Прогноза за цената за CITY Искате ли да знаете какъв път може да поеме CITY? Нашата страница за прогноза за цената CITY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CITY сега!

