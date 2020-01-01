Токеномика на Chis AI (CHISAI) Открийте ключова информация за Chis AI (CHISAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chis AI (CHISAI) Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control. Официален уебсайт: https://chisai.io/ Бяла книга: https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a Купете CHISAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Chis AI (CHISAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chis AI (CHISAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.27688 $ 0.27688 $ 0.27688 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.15996 $ 0.15996 $ 0.15996 Научете повече за цената на Chis AI (CHISAI)

Токеномика на Chis AI (CHISAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chis AI (CHISAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHISAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHISAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHISAI, разгледайте цената в реално време на токените CHISAI!

Как да купя CHISAI Интересувате се да добавите Chis AI (CHISAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CHISAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CHISAI в MEXC сега!

История на цените на Chis AI (CHISAI) Анализирането на историята на цените на CHISAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CHISAI сега!

Прогноза за цената за CHISAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHISAI? Нашата страница за прогноза за цената CHISAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHISAI сега!

