Информация за Chirp (CHIRP) Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain. Официален уебсайт: https://chirptoken.io/ Бяла книга: https://docsend.com/view/dsh5kkqw84b5qsxz Изследовател на блокове: https://chirptoken.io/explorer/ Купете CHIRP сега!

Токеномика и анализ на цената за Chirp (CHIRP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chirp (CHIRP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.48M $ 5.48M $ 5.48M Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 73.15M $ 73.15M $ 73.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.49M $ 22.49M $ 22.49M Рекорд за всички времена: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 Текуща цена: $ 0.07497 $ 0.07497 $ 0.07497 Научете повече за цената на Chirp (CHIRP)

Токеномика на Chirp (CHIRP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chirp (CHIRP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHIRP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHIRP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHIRP, разгледайте цената в реално време на токените CHIRP!

Как да купя CHIRP Интересувате се да добавите Chirp (CHIRP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CHIRP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CHIRP в MEXC сега!

История на цените на Chirp (CHIRP) Анализирането на историята на цените на CHIRP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CHIRP сега!

Прогноза за цената за CHIRP Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHIRP? Нашата страница за прогноза за цената CHIRP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHIRP сега!

