Информация за Chill House (CHILLHOUSE) CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin. Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/GkyPYa7NnCFbduLknCfBfP7p8564X1VZhwZYJ6CZpump Купете CHILLHOUSE сега!

Токеномика и анализ на цената за Chill House (CHILLHOUSE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chill House (CHILLHOUSE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.03491 $ 0.03491 $ 0.03491 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.022435 $ 0.022435 $ 0.022435 Научете повече за цената на Chill House (CHILLHOUSE)

Токеномика на Chill House (CHILLHOUSE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chill House (CHILLHOUSE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHILLHOUSE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHILLHOUSE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHILLHOUSE, разгледайте цената в реално време на токените CHILLHOUSE!

Как да купя CHILLHOUSE Интересувате се да добавите Chill House (CHILLHOUSE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CHILLHOUSE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CHILLHOUSE в MEXC сега!

История на цените на Chill House (CHILLHOUSE) Анализирането на историята на цените на CHILLHOUSE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CHILLHOUSE сега!

Прогноза за цената за CHILLHOUSE Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHILLHOUSE? Нашата страница за прогноза за цената CHILLHOUSE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHILLHOUSE сега!

