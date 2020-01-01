Токеномика на Solchat (CHAT) Открийте ключова информация за Solchat (CHAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solchat (CHAT) Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security. Официален уебсайт: https://www.solchat.io/ Бяла книга: http://docs.solchat.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3

Токеномика и анализ на цената за Solchat (CHAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solchat (CHAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 Текуща цена: $ 0.2362 $ 0.2362 $ 0.2362 Научете повече за цената на Solchat (CHAT)

Токеномика на Solchat (CHAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solchat (CHAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHAT, разгледайте цената в реално време на токените CHAT!

История на цените на Solchat (CHAT) Анализирането на историята на цените на CHAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CHAT сега!

Прогноза за цената за CHAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHAT? Нашата страница за прогноза за цената CHAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHAT сега!

