Информация за Cockfight Network (CFN) The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results. Официален уебсайт: https://www.cf-n.io/en Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing Изследовател на блокове: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB Купете CFN сега!

Токеномика и анализ на цената за Cockfight Network (CFN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cockfight Network (CFN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 94.60M $ 94.60M $ 94.60M Рекорд за всички времена: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.08010316352274265 $ 0.08010316352274265 $ 0.08010316352274265 Текуща цена: $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946 Научете повече за цената на Cockfight Network (CFN)

Токеномика на Cockfight Network (CFN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cockfight Network (CFN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CFN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CFN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CFN, разгледайте цената в реално време на токените CFN!

История на цените на Cockfight Network (CFN) Анализирането на историята на цените на CFN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CFN сега!

Прогноза за цената за CFN Искате ли да знаете какъв път може да поеме CFN? Нашата страница за прогноза за цената CFN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CFN сега!

