Токеномика на Celer Network (CELR) Открийте ключова информация за Celer Network (CELR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Celer Network (CELR) Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Официален уебсайт: https://www.celer.network/# Бяла книга: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 Купете CELR сега!

Токеномика и анализ на цената за Celer Network (CELR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Celer Network (CELR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 59.68M $ 59.68M $ 59.68M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 7.78B $ 7.78B $ 7.78B FDV (оценка при пълна реализация): $ 76.68M $ 76.68M $ 76.68M Рекорд за всички времена: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 Текуща цена: $ 0.007668 $ 0.007668 $ 0.007668 Научете повече за цената на Celer Network (CELR)

Токеномика на Celer Network (CELR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Celer Network (CELR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CELR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CELR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CELR, разгледайте цената в реално време на токените CELR!

Как да купя CELR Интересувате се да добавите Celer Network (CELR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CELR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Celer Network (CELR) Анализирането на историята на цените на CELR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CELR сега!

Прогноза за цената за CELR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CELR? Нашата страница за прогноза за цената CELR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CELR сега!

