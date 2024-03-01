Токеномика на CoinbarPay (CBPAY) Открийте ключова информация за CoinbarPay (CBPAY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CoinbarPay (CBPAY) CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem. Официален уебсайт: https://xdbchain.com/cbpay/ Бяла книга: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2024/03/CBPAY-Token-Whitepaper-V-1.0.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.xdbchain.com/ Купете CBPAY сега!

Токеномика и анализ на цената за CoinbarPay (CBPAY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CoinbarPay (CBPAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 334.94K $ 334.94K $ 334.94K Общо предлагане: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.68B $ 3.68B $ 3.68B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Рекорд за всички времена: $ 0.00141 $ 0.00141 $ 0.00141 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00003737095025703 $ 0.00003737095025703 $ 0.00003737095025703 Текуща цена: $ 0.000091 $ 0.000091 $ 0.000091 Научете повече за цената на CoinbarPay (CBPAY)

Токеномика на CoinbarPay (CBPAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CoinbarPay (CBPAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CBPAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CBPAY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CBPAY, разгледайте цената в реално време на токените CBPAY!

История на цените на CoinbarPay (CBPAY) Анализирането на историята на цените на CBPAY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CBPAY сега!

Прогноза за цената за CBPAY Искате ли да знаете какъв път може да поеме CBPAY? Нашата страница за прогноза за цената CBPAY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CBPAY сега!

