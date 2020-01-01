Токеномика на CREDBULL (CBL) Открийте ключова информация за CREDBULL (CBL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CREDBULL (CBL) Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Официален уебсайт: https://credbull.io/ Бяла книга: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Купете CBL сега!

Токеномика и анализ на цената за CREDBULL (CBL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CREDBULL (CBL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 873.11K $ 873.11K $ 873.11K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 202.11M $ 202.11M $ 202.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Рекорд за всички времена: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002902456239858112 $ 0.002902456239858112 $ 0.002902456239858112 Текуща цена: $ 0.00432 $ 0.00432 $ 0.00432 Научете повече за цената на CREDBULL (CBL)

Токеномика на CREDBULL (CBL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CREDBULL (CBL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CBL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CBL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CBL, разгледайте цената в реално време на токените CBL!

Как да купя CBL Интересувате се да добавите CREDBULL (CBL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CBL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CBL в MEXC сега!

История на цените на CREDBULL (CBL) Анализирането на историята на цените на CBL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CBL сега!

Прогноза за цената за CBL Искате ли да знаете какъв път може да поеме CBL? Нашата страница за прогноза за цената CBL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CBL сега!

