Информация за Cobak Token (CBK) Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Официален уебсайт: https://cobak.co.kr/ Бяла книга: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Купете CBK сега!

Токеномика и анализ на цената за Cobak Token (CBK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cobak Token (CBK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 57.68M $ 57.68M $ 57.68M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 95.94M $ 95.94M $ 95.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.12M $ 60.12M $ 60.12M Рекорд за всички времена: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 Текуща цена: $ 0.6012 $ 0.6012 $ 0.6012 Научете повече за цената на Cobak Token (CBK)

Токеномика на Cobak Token (CBK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cobak Token (CBK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CBK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CBK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CBK, разгледайте цената в реално време на токените CBK!

Как да купя CBK Интересувате се да добавите Cobak Token (CBK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CBK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CBK в MEXC сега!

История на цените на Cobak Token (CBK) Анализирането на историята на цените на CBK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CBK сега!

Прогноза за цената за CBK Искате ли да знаете какъв път може да поеме CBK? Нашата страница за прогноза за цената CBK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CBK сега!

