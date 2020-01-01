Токеномика на A Hunters Dream (CAW)

Токеномика на A Hunters Dream (CAW)

Открийте ключова информация за A Hunters Dream (CAW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за A Hunters Dream (CAW)

A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.

Официален уебсайт:
https://caw.is/
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452

Токеномика и анализ на цената за A Hunters Dream (CAW)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за A Hunters Dream (CAW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общо предлагане:
--
----
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
--
----
Рекорд за всички времена:
$ 0.000000186
$ 0.000000186$ 0.000000186
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000000029914424298
$ 0.000000029914424298$ 0.000000029914424298
Текуща цена:
$ 0.000000061452
$ 0.000000061452$ 0.000000061452

Токеномика на A Hunters Dream (CAW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на A Hunters Dream (CAW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой CAW токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой CAW токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAW, разгледайте цената в реално време на токените CAW!

Как да купя CAW

Интересувате се да добавите A Hunters Dream (CAW) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CAW, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на A Hunters Dream (CAW)

Анализирането на историята на цените на CAW помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за CAW

Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAW? Нашата страница за прогноза за цената CAW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.