Информация за Catizen (CATI) Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay. Официален уебсайт: https://catizen.ai/ Бяла книга: https://docs.catizen.ai/ Изследовател на блокове: https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7 Купете CATI сега!

Токеномика и анализ на цената за Catizen (CATI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Catizen (CATI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.43M Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 325.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 87.25M Рекорд за всички времена: $ 1.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06848760725608903 Текуща цена: $ 0.08725 Научете повече за цената на Catizen (CATI)

Токеномика на Catizen (CATI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Catizen (CATI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CATI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CATI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CATI, разгледайте цената в реално време на токените CATI!

Как да купя CATI Интересувате се да добавите Catizen (CATI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CATI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CATI в MEXC сега!

История на цените на Catizen (CATI) Анализирането на историята на цените на CATI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CATI сега!

Прогноза за цената за CATI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CATI? Нашата страница за прогноза за цената CATI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CATI сега!

