Информация за Catdog (CATDOG) The endless debate between cat and dog lovers has made its way into the crypto world, creating a divide among meme coin fans. That's what $CATDOG is here for, the token designed to unite both sides. By combining the charm of cats and dogs, $CATDOG aims to end this playful rivalry and build a strong, united community. Whether you're into felines or canines, $CATDOG brings the best of both worlds. Join us in bridging the gap and creating a harmonious future in crypto. It's time to end the cat vs. dog war once and for all with $CATDOG. Официален уебсайт: https://www.cat-dog.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CATTzAwLyADd2ekzVjTjX8tVUBYfrozdkJBkutJggdB7 Купете CATDOG сега!

Токеномика и анализ на цената за Catdog (CATDOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Catdog (CATDOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 191.00K $ 191.00K $ 191.00K Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 191.00K $ 191.00K $ 191.00K Рекорд за всички времена: $ 0.0009139 $ 0.0009139 $ 0.0009139 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000001839377881435 $ 0.000001839377881435 $ 0.000001839377881435 Текуща цена: $ 0.00000191 $ 0.00000191 $ 0.00000191 Научете повече за цената на Catdog (CATDOG)

Токеномика на Catdog (CATDOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Catdog (CATDOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CATDOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CATDOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CATDOG, разгледайте цената в реално време на токените CATDOG!

Как да купя CATDOG Интересувате се да добавите Catdog (CATDOG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CATDOG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CATDOG в MEXC сега!

История на цените на Catdog (CATDOG) Анализирането на историята на цените на CATDOG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CATDOG сега!

Прогноза за цената за CATDOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме CATDOG? Нашата страница за прогноза за цената CATDOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CATDOG сега!

