Информация за Catcoin (CATCOIN) Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Официален уебсайт: https://catcoin.com Бяла книга: https://docs.catcoin.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 Купете CATCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Catcoin (CATCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Catcoin (CATCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 Текуща цена: $ 0.00000000014188 $ 0.00000000014188 $ 0.00000000014188 Научете повече за цената на Catcoin (CATCOIN)

Токеномика на Catcoin (CATCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Catcoin (CATCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CATCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CATCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CATCOIN, разгледайте цената в реално време на токените CATCOIN!

Как да купя CATCOIN Интересувате се да добавите Catcoin (CATCOIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CATCOIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CATCOIN в MEXC сега!

История на цените на Catcoin (CATCOIN) Анализирането на историята на цените на CATCOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CATCOIN сега!

Прогноза за цената за CATCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме CATCOIN? Нашата страница за прогноза за цената CATCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CATCOIN сега!

