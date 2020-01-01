Токеномика на Simons Cat (CAT) Открийте ключова информация за Simons Cat (CAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Simons Cat (CAT) Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Официален уебсайт: https://www.simonscat.xyz/ Бяла книга: https://docs.simons.cat Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Купете CAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Simons Cat (CAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Simons Cat (CAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 69.49M $ 69.49M $ 69.49M Общо предлагане: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Циркулиращо предлагане: $ 7.30T $ 7.30T $ 7.30T FDV (оценка при пълна реализация): $ 85.73M $ 85.73M $ 85.73M Рекорд за всички времена: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Текуща цена: $ 0.000009525 $ 0.000009525 $ 0.000009525 Научете повече за цената на Simons Cat (CAT)

Токеномика на Simons Cat (CAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Simons Cat (CAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAT, разгледайте цената в реално време на токените CAT!

Как да купя CAT Интересувате се да добавите Simons Cat (CAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CAT в MEXC сега!

История на цените на Simons Cat (CAT) Анализирането на историята на цените на CAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CAT сега!

Прогноза за цената за CAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAT? Нашата страница за прогноза за цената CAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAT сега!

