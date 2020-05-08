Токеномика на Cashaa (CAS) Открийте ключова информация за Cashaa (CAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cashaa (CAS) Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. Официален уебсайт: https://www.cashaa.com/ Бяла книга: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c Купете CAS сега!

Токеномика и анализ на цената за Cashaa (CAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cashaa (CAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Рекорд за всички времена: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 Текуща цена: $ 0.001838 $ 0.001838 $ 0.001838 Научете повече за цената на Cashaa (CAS)

Токеномика на Cashaa (CAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cashaa (CAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAS, разгледайте цената в реално време на токените CAS!

Как да купя CAS Интересувате се да добавите Cashaa (CAS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CAS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CAS в MEXC сега!

История на цените на Cashaa (CAS) Анализирането на историята на цените на CAS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CAS сега!

Прогноза за цената за CAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAS? Нашата страница за прогноза за цената CAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAS сега!

