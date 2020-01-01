Токеномика на CARV (CARV) Открийте ключова информация за CARV (CARV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CARV (CARV) CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Официален уебсайт: https://carv.io Бяла книга: https://docs.carv.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Купете CARV сега!

Токеномика и анализ на цената за CARV (CARV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CARV (CARV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 89.46M Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 294.08M FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 1.5265 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.21776804352245696 Текуща цена: $ 0.3042 Научете повече за цената на CARV (CARV)

Токеномика на CARV (CARV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CARV (CARV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CARV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CARV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CARV, разгледайте цената в реално време на токените CARV!

Как да купя CARV Интересувате се да добавите CARV (CARV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CARV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CARV в MEXC сега!

История на цените на CARV (CARV) Анализирането на историята на цените на CARV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CARV сега!

Прогноза за цената за CARV Искате ли да знаете какъв път може да поеме CARV? Нашата страница за прогноза за цената CARV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CARV сега!

