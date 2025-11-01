БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Collector Crypt днес е 0.07313 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CARDS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CARDS в MEXC сега.Цената в реално време на Collector Crypt днес е 0.07313 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CARDS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CARDS в MEXC сега.

Повече за CARDS

CARDSценова информация

Какво представлява CARDS

Токеномика на CARDS

CARDS ценова прогноза

CARDS История

Ръководство за закупуване за CARDS

Конвертор на валута CARDS във фиат

CARDS спот

CARDS USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Collector Crypt Лого

Collector Crypt цена(CARDS)

1 CARDS към USD - цена в реално време:

$0.07313
$0.07313$0.07313
-1.64%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:52:24 (UTC+8)

Информация за цената за Collector Crypt (CARDS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.07099
$ 0.07099$ 0.07099
24-часов нисък
$ 0.08686
$ 0.08686$ 0.08686
24-часов висок

$ 0.07099
$ 0.07099$ 0.07099

$ 0.08686
$ 0.08686$ 0.08686

--
----

--
----

-2.36%

-1.64%

-33.52%

-33.52%

Цената в реално време за Collector Crypt (CARDS) е$ 0.07313. През последните 24 часа CARDS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.07099 до най-висока стойност $ 0.08686, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CARDS е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CARDS има промяна от -2.36% за последния час, -1.64% за 24 часа и -33.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Collector Crypt (CARDS)

--
----

$ 85.17K
$ 85.17K$ 85.17K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Текущата пазарна капитализация на Collector Crypt е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 85.17K. Циркулиращото предлагане на CARDS е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Collector Crypt (CARDS) USD

Проследете промените в цените за Collector Crypt днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0012193-1.64%
30 дни$ -0.18687-71.88%
60 дни$ +0.02313+46.26%
90 дни$ +0.02313+46.26%
Collector Crypt Промяна на цената днес

Днес CARDS регистрира промяна от $ -0.0012193 (-1.64%), отразяваща последната му пазарна активност.

Collector Crypt 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.18687 (-71.88%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Collector Crypt 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни CARDS отбеляза промяна на $ +0.02313 (+46.26%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Collector Crypt 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.02313 (+46.26%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Collector Crypt (CARDS) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Collector Crypt сега.

Какво е Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Collector Crypt инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете CARDS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Collector Crypt в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Collector Crypt купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Collector Crypt (USD)

Колко ще струва Collector Crypt (CARDS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Collector Crypt (CARDS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Collector Crypt.

Проверете прогнозата за цената за Collector Crypt сега!

Токеномика на Collector Crypt (CARDS)

Разбирането на токеномиката на Collector Crypt (CARDS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CARDS сега!

Как да купя Collector Crypt (CARDS)

Търсите как да купите Collector Crypt? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Collector Crypt от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

CARDS към местни валути

1 Collector Crypt(CARDS) към VND
1,924.41595
1 Collector Crypt(CARDS) към AUD
A$0.1111576
1 Collector Crypt(CARDS) към GBP
0.0555788
1 Collector Crypt(CARDS) към EUR
0.0628918
1 Collector Crypt(CARDS) към USD
$0.07313
1 Collector Crypt(CARDS) към MYR
RM0.3064147
1 Collector Crypt(CARDS) към TRY
3.0743852
1 Collector Crypt(CARDS) към JPY
¥11.26202
1 Collector Crypt(CARDS) към ARS
ARS$105.8315421
1 Collector Crypt(CARDS) към RUB
5.908904
1 Collector Crypt(CARDS) към INR
6.4932127
1 Collector Crypt(CARDS) към IDR
Rp1,218.8328458
1 Collector Crypt(CARDS) към PHP
4.292731
1 Collector Crypt(CARDS) към EGP
￡E.3.4546612
1 Collector Crypt(CARDS) към BRL
R$0.3927081
1 Collector Crypt(CARDS) към CAD
C$0.102382
1 Collector Crypt(CARDS) към BDT
8.9452616
1 Collector Crypt(CARDS) към NGN
105.8315421
1 Collector Crypt(CARDS) към COP
$282.35493
1 Collector Crypt(CARDS) към ZAR
R.1.2666116
1 Collector Crypt(CARDS) към UAH
3.0678035
1 Collector Crypt(CARDS) към TZS
T.Sh.180.1228465
1 Collector Crypt(CARDS) към VES
Bs16.16173
1 Collector Crypt(CARDS) към CLP
$68.88846
1 Collector Crypt(CARDS) към PKR
Rs20.5414857
1 Collector Crypt(CARDS) към KZT
38.7545122
1 Collector Crypt(CARDS) към THB
฿2.3672181
1 Collector Crypt(CARDS) към TWD
NT$2.2494788
1 Collector Crypt(CARDS) към AED
د.إ0.2683871
1 Collector Crypt(CARDS) към CHF
Fr0.058504
1 Collector Crypt(CARDS) към HKD
HK$0.5682201
1 Collector Crypt(CARDS) към AMD
֏27.986851
1 Collector Crypt(CARDS) към MAD
.د.م0.6764525
1 Collector Crypt(CARDS) към MXN
$1.3565615
1 Collector Crypt(CARDS) към SAR
ريال0.2742375
1 Collector Crypt(CARDS) към ETB
Br11.2781086
1 Collector Crypt(CARDS) към KES
KSh9.4476647
1 Collector Crypt(CARDS) към JOD
د.أ0.05184917
1 Collector Crypt(CARDS) към PLN
0.2698497
1 Collector Crypt(CARDS) към RON
лв0.321772
1 Collector Crypt(CARDS) към SEK
kr0.6940037
1 Collector Crypt(CARDS) към BGN
лв0.1235897
1 Collector Crypt(CARDS) към HUF
Ft24.5892312
1 Collector Crypt(CARDS) към CZK
1.5423117
1 Collector Crypt(CARDS) към KWD
د.ك0.02237778
1 Collector Crypt(CARDS) към ILS
0.2376725
1 Collector Crypt(CARDS) към BOB
Bs0.5053283
1 Collector Crypt(CARDS) към AZN
0.124321
1 Collector Crypt(CARDS) към TJS
SM0.6735273
1 Collector Crypt(CARDS) към GEL
0.1981823
1 Collector Crypt(CARDS) към AOA
Kz67.0302267
1 Collector Crypt(CARDS) към BHD
.د.ب0.02749688
1 Collector Crypt(CARDS) към BMD
$0.07313
1 Collector Crypt(CARDS) към DKK
kr0.4731511
1 Collector Crypt(CARDS) към HNL
L1.9247816
1 Collector Crypt(CARDS) към MUR
3.3449662
1 Collector Crypt(CARDS) към NAD
$1.2636864
1 Collector Crypt(CARDS) към NOK
kr0.7400756
1 Collector Crypt(CARDS) към NZD
$0.1272462
1 Collector Crypt(CARDS) към PAB
B/.0.07313
1 Collector Crypt(CARDS) към PGK
K0.3078773
1 Collector Crypt(CARDS) към QAR
ر.ق0.2661932
1 Collector Crypt(CARDS) към RSD
дин.7.430008
1 Collector Crypt(CARDS) към UZS
soʻm881.0841347
1 Collector Crypt(CARDS) към ALL
L6.1290253
1 Collector Crypt(CARDS) към ANG
ƒ0.1309027
1 Collector Crypt(CARDS) към AWG
ƒ0.1309027
1 Collector Crypt(CARDS) към BBD
$0.14626
1 Collector Crypt(CARDS) към BAM
KM0.1228584
1 Collector Crypt(CARDS) към BIF
Fr216.31854
1 Collector Crypt(CARDS) към BND
$0.095069
1 Collector Crypt(CARDS) към BSD
$0.07313
1 Collector Crypt(CARDS) към JMD
$11.7490658
1 Collector Crypt(CARDS) към KHR
293.6944678
1 Collector Crypt(CARDS) към KMF
Fr31.15338
1 Collector Crypt(CARDS) към LAK
1,589.7825769
1 Collector Crypt(CARDS) към LKR
රු22.2885614
1 Collector Crypt(CARDS) към MDL
L1.235897
1 Collector Crypt(CARDS) към MGA
Ar329.414085
1 Collector Crypt(CARDS) към MOP
P0.5857713
1 Collector Crypt(CARDS) към MVR
1.118889
1 Collector Crypt(CARDS) към MWK
MK126.9617243
1 Collector Crypt(CARDS) към MZN
MT4.673007
1 Collector Crypt(CARDS) към NPR
रु10.3829974
1 Collector Crypt(CARDS) към PYG
518.63796
1 Collector Crypt(CARDS) към RWF
Fr106.25789
1 Collector Crypt(CARDS) към SBD
$0.6018599
1 Collector Crypt(CARDS) към SCR
1.0216261
1 Collector Crypt(CARDS) към SRD
$2.815505
1 Collector Crypt(CARDS) към SVC
$0.6398875
1 Collector Crypt(CARDS) към SZL
L1.2688055
1 Collector Crypt(CARDS) към TMT
m0.255955
1 Collector Crypt(CARDS) към TND
د.ت0.21478281
1 Collector Crypt(CARDS) към TTD
$0.4950901
1 Collector Crypt(CARDS) към UGX
Sh254.78492
1 Collector Crypt(CARDS) към XAF
Fr41.53784
1 Collector Crypt(CARDS) към XCD
$0.197451
1 Collector Crypt(CARDS) към XOF
Fr41.53784
1 Collector Crypt(CARDS) към XPF
Fr7.53239
1 Collector Crypt(CARDS) към BWP
P0.9828672
1 Collector Crypt(CARDS) към BZD
$0.1469913
1 Collector Crypt(CARDS) към CVE
$6.9685577
1 Collector Crypt(CARDS) към DJF
Fr13.01714
1 Collector Crypt(CARDS) към DOP
$4.6869017
1 Collector Crypt(CARDS) към DZD
د.ج9.5032435
1 Collector Crypt(CARDS) към FJD
$0.1652738
1 Collector Crypt(CARDS) към GNF
Fr635.86535
1 Collector Crypt(CARDS) към GTQ
Q0.5609071
1 Collector Crypt(CARDS) към GYD
$15.3148846
1 Collector Crypt(CARDS) към ISK
kr9.14125

Collector Crypt ресурс

За по-задълбочено разбиране на Collector Crypt, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Collector Crypt

Колко струва Collector Crypt (CARDS) днес?
Цената в реално време на CARDS в USD е 0.07313 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CARDS към USD?
Текущата цена на CARDS към USD е $ 0.07313. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Collector Crypt?
Пазарната капитализация за CARDS е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CARDS?
Циркулиращото предлагане на CARDS е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CARDS?
CARDS постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CARDS?
CARDS достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на CARDS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CARDS е $ 85.17K USD.
Ще се повиши ли CARDS тази година?
CARDS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CARDS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:52:24 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Collector Crypt (CARDS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор CARDS-към-USD

Сума

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.07313 USD

Търговия на CARDS

CARDS/USDT
$0.07313
$0.07313$0.07313
-1.77%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,116.73
$109,116.73$109,116.73

-1.00%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,830.67
$3,830.67$3,830.67

-0.78%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03300
$0.03300$0.03300

+2.54%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.23
$185.23$185.23

-1.55%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,830.67
$3,830.67$3,830.67

-0.78%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,116.73
$109,116.73$109,116.73

-1.00%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.23
$185.23$185.23

-1.55%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5044
$2.5044$2.5044

-0.77%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,077.41
$1,077.41$1,077.41

-0.64%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000779
$0.0000779$0.0000779

+55.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09342
$0.09342$0.09342

+834.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00072
$0.00072$0.00072

+300.00%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000604
$0.000604$0.000604

+202.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004999
$0.000000004999$0.000000004999

+84.32%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003293
$0.0000000000000000000000003293$0.0000000000000000000000003293

+26.70%