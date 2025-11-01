Какво е Collector Crypt (CARDS)

Хората също питат: Други въпроси относно Collector Crypt Колко струва Collector Crypt (CARDS) днес? Цената в реално време на CARDS в USD е 0.07313 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на CARDS към USD? $ 0.07313 . Проверете Текущата цена на CARDS към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Collector Crypt? Пазарната капитализация за CARDS е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на CARDS? Циркулиращото предлагане на CARDS е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CARDS? CARDS постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CARDS? CARDS достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на CARDS? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CARDS е $ 85.17K USD . Ще се повиши ли CARDS тази година? CARDS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CARDS за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Collector Crypt (CARDS)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

