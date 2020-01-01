Токеномика на CaptainBNB (CAPTAINBNB) Открийте ключова информация за CaptainBNB (CAPTAINBNB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CaptainBNB (CAPTAINBNB) Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Официален уебсайт: https://captainbnb.xyz/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c

Токеномика и анализ на цената за CaptainBNB (CAPTAINBNB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CaptainBNB (CAPTAINBNB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Текуща цена: $ 0.009705 $ 0.009705 $ 0.009705 Научете повече за цената на CaptainBNB (CAPTAINBNB)

Токеномика на CaptainBNB (CAPTAINBNB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CaptainBNB (CAPTAINBNB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAPTAINBNB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAPTAINBNB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAPTAINBNB, разгледайте цената в реално време на токените CAPTAINBNB!

