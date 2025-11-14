Токеномика на Camp Network (CAMP)

Открийте ключова информация за Camp Network (CAMP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:24:09 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Camp Network (CAMP)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Camp Network (CAMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
$ 10.00B
$ 10.00B
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 96.60M
$ 96.60M
Рекорд за всички времена:
$ 0.31424
$ 0.31424
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.00966
$ 0.00966

Информация за Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Официален уебсайт:
https://www.campnetwork.xyz/
Бяла книга:
https://www.notion.so/campaignlabs/Camp-Network-The-Autonomous-IP-Layer-175f70f473288027a692da8ed70ede7c
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0x84EAac1B2dc3f84D92Ff84c3ec205B1FA74671fC

Токеномика на Camp Network (CAMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Camp Network (CAMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой CAMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой CAMP токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAMP, разгледайте цената в реално време на токените CAMP!

Как да купя CAMP

Интересувате се да добавите Camp Network (CAMP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CAMP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Camp Network (CAMP)

Анализирането на историята на цените на CAMP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за CAMP

Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAMP? Нашата страница за прогноза за цената CAMP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

