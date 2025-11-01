БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Camp Network днес е 0.01147 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CAMP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CAMP в MEXC сега.

Повече за CAMP

CAMPценова информация

Какво представлява CAMP

Бяла книга CAMP

Официален уебсайт на CAMP

Токеномика на CAMP

CAMP ценова прогноза

CAMP История

Ръководство за закупуване за CAMP

Конвертор на валута CAMP във фиат

CAMP спот

CAMP USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Camp Network Лого

Camp Network цена(CAMP)

1 CAMP към USD - цена в реално време:

$0.01144
-3.05%1D
USD
Camp Network (CAMP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:52:17 (UTC+8)

Информация за цената за Camp Network (CAMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01096
24-часов нисък
$ 0.01199
24-часов висок

$ 0.01096
$ 0.01199
--
--
-3.05%

-3.05%

-24.35%

-24.35%

Цената в реално време за Camp Network (CAMP) е$ 0.01147. През последните 24 часа CAMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01096 до най-висока стойност $ 0.01199, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAMP е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAMP има промяна от -3.05% за последния час, -3.05% за 24 часа и -24.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Camp Network (CAMP)

--
$ 128.12K
$ 128.12K$ 128.12K

$ 114.70M
$ 114.70M$ 114.70M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Текущата пазарна капитализация на Camp Network е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 128.12K. Циркулиращото предлагане на CAMP е --, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 114.70M.

История на цените за Camp Network (CAMP) USD

Проследете промените в цените за Camp Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0003599-3.05%
30 дни$ -0.01949-62.96%
60 дни$ -0.06165-84.32%
90 дни$ +0.00147+14.70%
Camp Network Промяна на цената днес

Днес CAMP регистрира промяна от $ -0.0003599 (-3.05%), отразяваща последната му пазарна активност.

Camp Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.01949 (-62.96%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Camp Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни CAMP отбеляза промяна на $ -0.06165 (-84.32%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Camp Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.00147 (+14.70%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Camp Network (CAMP) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Camp Network сега.

Какво е Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Camp Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете CAMP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Camp Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Camp Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Camp Network (USD)

Колко ще струва Camp Network (CAMP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Camp Network (CAMP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Camp Network.

Проверете прогнозата за цената за Camp Network сега!

Токеномика на Camp Network (CAMP)

Разбирането на токеномиката на Camp Network (CAMP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CAMP сега!

Как да купя Camp Network (CAMP)

Търсите как да купите Camp Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Camp Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

CAMP към местни валути

1 Camp Network(CAMP) към VND
301.83305
1 Camp Network(CAMP) към AUD
A$0.0174344
1 Camp Network(CAMP) към GBP
0.0087172
1 Camp Network(CAMP) към EUR
0.0098642
1 Camp Network(CAMP) към USD
$0.01147
1 Camp Network(CAMP) към MYR
RM0.0480593
1 Camp Network(CAMP) към TRY
0.4821988
1 Camp Network(CAMP) към JPY
¥1.76638
1 Camp Network(CAMP) към ARS
ARS$16.5990399
1 Camp Network(CAMP) към RUB
0.926776
1 Camp Network(CAMP) към INR
1.0184213
1 Camp Network(CAMP) към IDR
Rp191.1665902
1 Camp Network(CAMP) към PHP
0.673289
1 Camp Network(CAMP) към EGP
￡E.0.5418428
1 Camp Network(CAMP) към BRL
R$0.0615939
1 Camp Network(CAMP) към CAD
C$0.016058
1 Camp Network(CAMP) към BDT
1.4030104
1 Camp Network(CAMP) към NGN
16.5990399
1 Camp Network(CAMP) към COP
$44.28567
1 Camp Network(CAMP) към ZAR
R.0.1986604
1 Camp Network(CAMP) към UAH
0.4811665
1 Camp Network(CAMP) към TZS
T.Sh.28.2511835
1 Camp Network(CAMP) към VES
Bs2.53487
1 Camp Network(CAMP) към CLP
$10.80474
1 Camp Network(CAMP) към PKR
Rs3.2218083
1 Camp Network(CAMP) към KZT
6.0784118
1 Camp Network(CAMP) към THB
฿0.3712839
1 Camp Network(CAMP) към TWD
NT$0.3528172
1 Camp Network(CAMP) към AED
د.إ0.0420949
1 Camp Network(CAMP) към CHF
Fr0.009176
1 Camp Network(CAMP) към HKD
HK$0.0891219
1 Camp Network(CAMP) към AMD
֏4.389569
1 Camp Network(CAMP) към MAD
.د.م0.1060975
1 Camp Network(CAMP) към MXN
$0.2127685
1 Camp Network(CAMP) към SAR
ريال0.0430125
1 Camp Network(CAMP) към ETB
Br1.7689034
1 Camp Network(CAMP) към KES
KSh1.4818093
1 Camp Network(CAMP) към JOD
د.أ0.00813223
1 Camp Network(CAMP) към PLN
0.0423243
1 Camp Network(CAMP) към RON
лв0.050468
1 Camp Network(CAMP) към SEK
kr0.1088503
1 Camp Network(CAMP) към BGN
лв0.0193843
1 Camp Network(CAMP) към HUF
Ft3.8566728
1 Camp Network(CAMP) към CZK
0.2419023
1 Camp Network(CAMP) към KWD
د.ك0.00350982
1 Camp Network(CAMP) към ILS
0.0372775
1 Camp Network(CAMP) към BOB
Bs0.0792577
1 Camp Network(CAMP) към AZN
0.019499
1 Camp Network(CAMP) към TJS
SM0.1056387
1 Camp Network(CAMP) към GEL
0.0310837
1 Camp Network(CAMP) към AOA
Kz10.5132873
1 Camp Network(CAMP) към BHD
.د.ب0.00431272
1 Camp Network(CAMP) към BMD
$0.01147
1 Camp Network(CAMP) към DKK
kr0.0742109
1 Camp Network(CAMP) към HNL
L0.3018904
1 Camp Network(CAMP) към MUR
0.5246378
1 Camp Network(CAMP) към NAD
$0.1982016
1 Camp Network(CAMP) към NOK
kr0.1160764
1 Camp Network(CAMP) към NZD
$0.0199578
1 Camp Network(CAMP) към PAB
B/.0.01147
1 Camp Network(CAMP) към PGK
K0.0482887
1 Camp Network(CAMP) към QAR
ر.ق0.0417508
1 Camp Network(CAMP) към RSD
дин.1.165352
1 Camp Network(CAMP) към UZS
soʻm138.1927393
1 Camp Network(CAMP) към ALL
L0.9613007
1 Camp Network(CAMP) към ANG
ƒ0.0205313
1 Camp Network(CAMP) към AWG
ƒ0.0205313
1 Camp Network(CAMP) към BBD
$0.02294
1 Camp Network(CAMP) към BAM
KM0.0192696
1 Camp Network(CAMP) към BIF
Fr33.92826
1 Camp Network(CAMP) към BND
$0.014911
1 Camp Network(CAMP) към BSD
$0.01147
1 Camp Network(CAMP) към JMD
$1.8427702
1 Camp Network(CAMP) към KHR
46.0642082
1 Camp Network(CAMP) към KMF
Fr4.88622
1 Camp Network(CAMP) към LAK
249.3478211
1 Camp Network(CAMP) към LKR
රු3.4958266
1 Camp Network(CAMP) към MDL
L0.193843
1 Camp Network(CAMP) към MGA
Ar51.666615
1 Camp Network(CAMP) към MOP
P0.0918747
1 Camp Network(CAMP) към MVR
0.175491
1 Camp Network(CAMP) към MWK
MK19.9131817
1 Camp Network(CAMP) към MZN
MT0.732933
1 Camp Network(CAMP) към NPR
रु1.6285106
1 Camp Network(CAMP) към PYG
81.34524
1 Camp Network(CAMP) към RWF
Fr16.66591
1 Camp Network(CAMP) към SBD
$0.0943981
1 Camp Network(CAMP) към SCR
0.1602359
1 Camp Network(CAMP) към SRD
$0.441595
1 Camp Network(CAMP) към SVC
$0.1003625
1 Camp Network(CAMP) към SZL
L0.1990045
1 Camp Network(CAMP) към TMT
m0.040145
1 Camp Network(CAMP) към TND
د.ت0.03368739
1 Camp Network(CAMP) към TTD
$0.0776519
1 Camp Network(CAMP) към UGX
Sh39.96148
1 Camp Network(CAMP) към XAF
Fr6.51496
1 Camp Network(CAMP) към XCD
$0.030969
1 Camp Network(CAMP) към XOF
Fr6.51496
1 Camp Network(CAMP) към XPF
Fr1.18141
1 Camp Network(CAMP) към BWP
P0.1541568
1 Camp Network(CAMP) към BZD
$0.0230547
1 Camp Network(CAMP) към CVE
$1.0929763
1 Camp Network(CAMP) към DJF
Fr2.04166
1 Camp Network(CAMP) към DOP
$0.7351123
1 Camp Network(CAMP) към DZD
د.ج1.4905265
1 Camp Network(CAMP) към FJD
$0.0259222
1 Camp Network(CAMP) към GNF
Fr99.73165
1 Camp Network(CAMP) към GTQ
Q0.0879749
1 Camp Network(CAMP) към GYD
$2.4020474
1 Camp Network(CAMP) към ISK
kr1.43375

Camp Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Camp Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Camp Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Camp Network

Колко струва Camp Network (CAMP) днес?
Цената в реално време на CAMP в USD е 0.01147 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CAMP към USD?
Текущата цена на CAMP към USD е $ 0.01147. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Camp Network?
Пазарната капитализация за CAMP е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CAMP?
Циркулиращото предлагане на CAMP е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CAMP?
CAMP постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CAMP?
CAMP достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на CAMP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CAMP е $ 128.12K USD.
Ще се повиши ли CAMP тази година?
CAMP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CAMP за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Camp Network (CAMP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор CAMP-към-USD

Сума

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.01147 USD

Търговия на CAMP

CAMP/USDC
$0.01149
$0.01149$0.01149
-2.62%
CAMP/USDT
$0.01144
$0.01144$0.01144
-3.13%

