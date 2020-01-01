Токеномика на Calcify Tech (CALCIFY) Открийте ключова информация за Calcify Tech (CALCIFY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Calcify Tech (CALCIFY) Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. Официален уебсайт: https://calcifytech.cc/ Бяла книга: https://calcifytech.cc/whitepaper.html Изследовател на блокове: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c Купете CALCIFY сега!

Токеномика и анализ на цената за Calcify Tech (CALCIFY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Calcify Tech (CALCIFY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.28514 $ 1.28514 $ 1.28514 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.03112 $ 0.03112 $ 0.03112 Научете повече за цената на Calcify Tech (CALCIFY)

Токеномика на Calcify Tech (CALCIFY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Calcify Tech (CALCIFY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CALCIFY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CALCIFY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CALCIFY, разгледайте цената в реално време на токените CALCIFY!

Как да купя CALCIFY Интересувате се да добавите Calcify Tech (CALCIFY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CALCIFY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CALCIFY в MEXC сега!

История на цените на Calcify Tech (CALCIFY) Анализирането на историята на цените на CALCIFY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CALCIFY сега!

Прогноза за цената за CALCIFY Искате ли да знаете какъв път може да поеме CALCIFY? Нашата страница за прогноза за цената CALCIFY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CALCIFY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!