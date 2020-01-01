Токеномика на Catalyse AI (CAI) Открийте ключова информация за Catalyse AI (CAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Catalyse AI (CAI) Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed. Официален уебсайт: https://catalyse.gg Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x360ee0225CD8ABF0aDf1F97f4c0f4079a4BF41ec Купете CAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Catalyse AI (CAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Catalyse AI (CAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 310.00K $ 310.00K $ 310.00K Рекорд за всички времена: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 Текуща цена: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Научете повече за цената на Catalyse AI (CAI)

Токеномика на Catalyse AI (CAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Catalyse AI (CAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAI, разгледайте цената в реално време на токените CAI!

Как да купя CAI Интересувате се да добавите Catalyse AI (CAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CAI в MEXC сега!

История на цените на Catalyse AI (CAI) Анализирането на историята на цените на CAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CAI сега!

Прогноза за цената за CAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAI? Нашата страница за прогноза за цената CAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAI сега!

