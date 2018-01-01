Токеномика на Coupon Assets (CA1) Открийте ключова информация за Coupon Assets (CA1), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Coupon Assets (CA1) Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Официален уебсайт: https://radarlab.us/ Бяла книга: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Купете CA1 сега!

Токеномика и анализ на цената за Coupon Assets (CA1) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Coupon Assets (CA1), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Общо предлагане: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Циркулиращо предлагане: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 115.43M $ 115.43M $ 115.43M Рекорд за всички времена: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Текуща цена: $ 0.4275 $ 0.4275 $ 0.4275 Научете повече за цената на Coupon Assets (CA1)

Токеномика на Coupon Assets (CA1): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Coupon Assets (CA1) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CA1 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CA1 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CA1, разгледайте цената в реално време на токените CA1!

