Информация за Baanx (BXX) BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Официален уебсайт: https://www.baanxapp.com/bxx Бяла книга: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Купете BXX сега!

Токеномика и анализ на цената за Baanx (BXX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baanx (BXX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.77M $ 9.77M $ 9.77M Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 191.32M $ 191.32M $ 191.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.77M $ 12.77M $ 12.77M Рекорд за всички времена: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Текуща цена: $ 0.051088 $ 0.051088 $ 0.051088 Научете повече за цената на Baanx (BXX)

Токеномика на Baanx (BXX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baanx (BXX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BXX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BXX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BXX, разгледайте цената в реално време на токените BXX!

История на цените на Baanx (BXX) Анализирането на историята на цените на BXX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BXX сега!

Прогноза за цената за BXX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BXX? Нашата страница за прогноза за цената BXX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BXX сега!

