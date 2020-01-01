Токеномика на BoxBet (BXBT) Открийте ключова информация за BoxBet (BXBT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BoxBet (BXBT) BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards. Официален уебсайт: http://www.boxbet.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e Купете BXBT сега!

Токеномика и анализ на цената за BoxBet (BXBT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BoxBet (BXBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Рекорд за всички времена: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 Текуща цена: $ 0.01653 $ 0.01653 $ 0.01653 Научете повече за цената на BoxBet (BXBT)

Токеномика на BoxBet (BXBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BoxBet (BXBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BXBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BXBT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BXBT, разгледайте цената в реално време на токените BXBT!

