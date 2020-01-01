Токеномика на Bovine Verse Game (BVG) Открийте ключова информация за Bovine Verse Game (BVG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bovine Verse Game (BVG) BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Официален уебсайт: https://www.bovine-verse.games/ Бяла книга: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Купете BVG сега!

Токеномика и анализ на цената за Bovine Verse Game (BVG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bovine Verse Game (BVG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.24999 $ 3.24999 $ 3.24999 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.08401 $ 0.08401 $ 0.08401 Научете повече за цената на Bovine Verse Game (BVG)

Токеномика на Bovine Verse Game (BVG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bovine Verse Game (BVG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BVG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BVG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BVG, разгледайте цената в реално време на токените BVG!

Как да купя BVG Интересувате се да добавите Bovine Verse Game (BVG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BVG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BVG в MEXC сега!

История на цените на Bovine Verse Game (BVG) Анализирането на историята на цените на BVG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BVG сега!

Прогноза за цената за BVG Искате ли да знаете какъв път може да поеме BVG? Нашата страница за прогноза за цената BVG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BVG сега!

