Информация за Butthole Coin (BUTTHOLE) This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. Официален уебсайт: https://buttholecoin.dev/ Бяла книга: https://buttholecoin.dev/white-paper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Купете BUTTHOLE сега!

Токеномика и анализ на цената за Butthole Coin (BUTTHOLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Butthole Coin (BUTTHOLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 Текуща цена: $ 0.005546 $ 0.005546 $ 0.005546 Научете повече за цената на Butthole Coin (BUTTHOLE)

Токеномика на Butthole Coin (BUTTHOLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Butthole Coin (BUTTHOLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUTTHOLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUTTHOLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUTTHOLE, разгледайте цената в реално време на токените BUTTHOLE!

Как да купя BUTTHOLE Интересувате се да добавите Butthole Coin (BUTTHOLE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BUTTHOLE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BUTTHOLE в MEXC сега!

История на цените на Butthole Coin (BUTTHOLE) Анализирането на историята на цените на BUTTHOLE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BUTTHOLE сега!

Прогноза за цената за BUTTHOLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUTTHOLE? Нашата страница за прогноза за цената BUTTHOLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUTTHOLE сега!

