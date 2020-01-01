Токеномика на The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Открийте ключова информация за The Next Bitcoin (BUTTCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin. Официален уебсайт: https://thenextbitcoin.fun Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump Купете BUTTCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Next Bitcoin (BUTTCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Рекорд за всички времена: $ 0.0316 $ 0.0316 $ 0.0316 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 Текуща цена: $ 0.002423 $ 0.002423 $ 0.002423 Научете повече за цената на The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Токеномика на The Next Bitcoin (BUTTCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Next Bitcoin (BUTTCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUTTCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUTTCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUTTCOIN, разгледайте цената в реално време на токените BUTTCOIN!

Как да купя BUTTCOIN Интересувате се да добавите The Next Bitcoin (BUTTCOIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BUTTCOIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BUTTCOIN в MEXC сега!

История на цените на The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Анализирането на историята на цените на BUTTCOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BUTTCOIN сега!

Прогноза за цената за BUTTCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUTTCOIN? Нашата страница за прогноза за цената BUTTCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUTTCOIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!