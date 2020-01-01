Токеномика на Burger Swap (BURGER) Открийте ключова информация за Burger Swap (BURGER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Burger Swap (BURGER) BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Официален уебсайт: http://app.burgercities.org/ Бяла книга: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Изследовател на блокове: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Купете BURGER сега!

Токеномика и анализ на цената за Burger Swap (BURGER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Burger Swap (BURGER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 171.41K $ 171.41K $ 171.41K Общо предлагане: $ 63.00M $ 63.00M $ 63.00M Циркулиращо предлагане: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 250.93K $ 250.93K $ 250.93K Рекорд за всички времена: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Текуща цена: $ 0.003983 $ 0.003983 $ 0.003983 Научете повече за цената на Burger Swap (BURGER)

Токеномика на Burger Swap (BURGER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Burger Swap (BURGER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BURGER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BURGER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BURGER, разгледайте цената в реално време на токените BURGER!

История на цените на Burger Swap (BURGER) Анализирането на историята на цените на BURGER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BURGER сега!

Прогноза за цената за BURGER Искате ли да знаете какъв път може да поеме BURGER? Нашата страница за прогноза за цената BURGER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BURGER сега!

