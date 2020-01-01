Токеномика на Boundless Network (BUN) Открийте ключова информация за Boundless Network (BUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Boundless Network (BUN) The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability. Официален уебсайт: https://www.bunetwork.org/en, https://www.burritowallet.com/en Бяла книга: https://bunetwork.gitbook.io/bundaodocs Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xdf296EA217AEC7e118FafA9b2Ce20d0cFccd2EaF Купете BUN сега!

Токеномика и анализ на цената за Boundless Network (BUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Boundless Network (BUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 631.00K $ 631.00K $ 631.00K Рекорд за всички времена: $ 1.264 $ 1.264 $ 1.264 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000459053413568236 $ 0.000459053413568236 $ 0.000459053413568236 Текуща цена: $ 0.000631 $ 0.000631 $ 0.000631 Научете повече за цената на Boundless Network (BUN)

Токеномика на Boundless Network (BUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Boundless Network (BUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUN, разгледайте цената в реално време на токените BUN!

Как да купя BUN Интересувате се да добавите Boundless Network (BUN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BUN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BUN в MEXC сега!

История на цените на Boundless Network (BUN) Анализирането на историята на цените на BUN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BUN сега!

Прогноза за цената за BUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUN? Нашата страница за прогноза за цената BUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!