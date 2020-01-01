Токеномика на Dolos The Bully (BULLY) Открийте ключова информация за Dolos The Bully (BULLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dolos The Bully (BULLY) Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://www.dolosdiary.com/ Бяла книга: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Купете BULLY сега!

Токеномика и анализ на цената за Dolos The Bully (BULLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dolos The Bully (BULLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 828.00K $ 828.00K $ 828.00K Общо предлагане: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M Циркулиращо предлагане: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 828.00K $ 828.00K $ 828.00K Рекорд за всички времена: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 Текуща цена: $ 0.000862 $ 0.000862 $ 0.000862 Научете повече за цената на Dolos The Bully (BULLY)

Токеномика на Dolos The Bully (BULLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dolos The Bully (BULLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BULLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BULLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BULLY, разгледайте цената в реално време на токените BULLY!

Как да купя BULLY Интересувате се да добавите Dolos The Bully (BULLY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BULLY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BULLY в MEXC сега!

История на цените на Dolos The Bully (BULLY) Анализирането на историята на цените на BULLY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BULLY сега!

Прогноза за цената за BULLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BULLY? Нашата страница за прогноза за цената BULLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BULLY сега!

