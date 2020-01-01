Токеномика на Tron Bull (BULL) Открийте ключова информация за Tron Bull (BULL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tron Bull (BULL) Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto! Официален уебсайт: https://www.tronbullcoin.com/ Изследовател на блокове: https://tronscan.org/#/token20/TAt4ufXFaHZAEV44ev7onThjTnF61SEaEM Купете BULL сега!

Токеномика и анализ на цената за Tron Bull (BULL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tron Bull (BULL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 950.28M $ 950.28M $ 950.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002889339212793615 $ 0.002889339212793615 $ 0.002889339212793615 Текуща цена: $ 0.004159 $ 0.004159 $ 0.004159 Научете повече за цената на Tron Bull (BULL)

Токеномика на Tron Bull (BULL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tron Bull (BULL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BULL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BULL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BULL, разгледайте цената в реално време на токените BULL!

Как да купя BULL Интересувате се да добавите Tron Bull (BULL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BULL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BULL в MEXC сега!

История на цените на Tron Bull (BULL) Анализирането на историята на цените на BULL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BULL сега!

Прогноза за цената за BULL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BULL? Нашата страница за прогноза за цената BULL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BULL сега!

