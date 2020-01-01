Токеномика на Pepe Buldak (BUL) Открийте ключова информация за Pepe Buldak (BUL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepe Buldak (BUL) Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value. Официален уебсайт: https://pepebuldak.io/ Бяла книга: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 Купете BUL сега!

Токеномика и анализ на цената за Pepe Buldak (BUL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe Buldak (BUL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.000003762 $ 0.000003762 $ 0.000003762 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00000026275 $ 0.00000026275 $ 0.00000026275 Научете повече за цената на Pepe Buldak (BUL)

Токеномика на Pepe Buldak (BUL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepe Buldak (BUL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUL, разгледайте цената в реално време на токените BUL!

Как да купя BUL Интересувате се да добавите Pepe Buldak (BUL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BUL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BUL в MEXC сега!

История на цените на Pepe Buldak (BUL) Анализирането на историята на цените на BUL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BUL сега!

Прогноза за цената за BUL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUL? Нашата страница за прогноза за цената BUL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUL сега!

