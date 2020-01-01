Токеномика на GME MASCOT (BUCK) Открийте ключова информация за GME MASCOT (BUCK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GME MASCOT (BUCK) GME MASCOT is a memecoin on the Solana chain. Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FLqmVrv6cp7icjobpRMQJMEyjF3kF84QmC4HXpySpump Купете BUCK сега!

Токеномика и анализ на цената за GME MASCOT (BUCK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GME MASCOT (BUCK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.06738 $ 0.06738 $ 0.06738 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0019876 $ 0.0019876 $ 0.0019876 Научете повече за цената на GME MASCOT (BUCK)

Токеномика на GME MASCOT (BUCK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GME MASCOT (BUCK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUCK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUCK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUCK, разгледайте цената в реално време на токените BUCK!

Как да купя BUCK Интересувате се да добавите GME MASCOT (BUCK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BUCK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BUCK в MEXC сега!

История на цените на GME MASCOT (BUCK) Анализирането на историята на цените на BUCK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BUCK сега!

Прогноза за цената за BUCK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUCK? Нашата страница за прогноза за цената BUCK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUCK сега!

