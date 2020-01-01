Токеномика на Imaginary Ones (BUBBLE) Открийте ключова информация за Imaginary Ones (BUBBLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Imaginary Ones (BUBBLE) Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Официален уебсайт: https://imaginaryones.com/ Бяла книга: https://bubble.imaginaryones.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Купете BUBBLE сега!

Токеномика и анализ на цената за Imaginary Ones (BUBBLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Imaginary Ones (BUBBLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.76B $ 2.76B $ 2.76B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Рекорд за всички времена: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000405708772479809 $ 0.000405708772479809 $ 0.000405708772479809 Текуща цена: $ 0.000496 $ 0.000496 $ 0.000496 Научете повече за цената на Imaginary Ones (BUBBLE)

Токеномика на Imaginary Ones (BUBBLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Imaginary Ones (BUBBLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUBBLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUBBLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUBBLE, разгледайте цената в реално време на токените BUBBLE!

Как да купя BUBBLE Интересувате се да добавите Imaginary Ones (BUBBLE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BUBBLE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BUBBLE в MEXC сега!

История на цените на Imaginary Ones (BUBBLE) Анализирането на историята на цените на BUBBLE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BUBBLE сега!

Прогноза за цената за BUBBLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUBBLE? Нашата страница за прогноза за цената BUBBLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUBBLE сега!

