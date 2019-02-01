Токеномика на BitTorrent (BTT) Открийте ключова информация за BitTorrent (BTT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BitTorrent (BTT) Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Официален уебсайт: https://bt.io/ Бяла книга: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Изследовател на блокове: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 Купете BTT сега!

Токеномика и анализ на цената за BitTorrent (BTT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BitTorrent (BTT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 654.35M $ 654.35M $ 654.35M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 986.06T $ 986.06T $ 986.06T FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0136306 $ 0.0136306 $ 0.0136306 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 Текуща цена: $ 0.0000006636 $ 0.0000006636 $ 0.0000006636 Научете повече за цената на BitTorrent (BTT)

Токеномика на BitTorrent (BTT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BitTorrent (BTT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTT, разгледайте цената в реално време на токените BTT!

Как да купя BTT Интересувате се да добавите BitTorrent (BTT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BTT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BTT в MEXC сега!

История на цените на BitTorrent (BTT) Анализирането на историята на цените на BTT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BTT сега!

Прогноза за цената за BTT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTT? Нашата страница за прогноза за цената BTT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BTT сега!

