Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Openverse Network днес е 14.953 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BTG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BTG в MEXC сега.Цената в реално време на Openverse Network днес е 14.953 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BTG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BTG в MEXC сега.

Повече за BTG

BTGценова информация

Какво представлява BTG

Бяла книга BTG

Официален уебсайт на BTG

Токеномика на BTG

BTG ценова прогноза

BTG История

Ръководство за закупуване за BTG

Конвертор на валута BTG във фиат

BTG спот

Openverse Network Лого

Openverse Network цена(BTG)

1 BTG към USD - цена в реално време:

$14.953
-1.24%1D
USD
Openverse Network (BTG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:21:42 (UTC+8)

Информация за цената за Openverse Network (BTG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 14.869
24-часов нисък
$ 15.44
24-часов висок

$ 14.869
$ 15.44
$ 18.80127296990911
$ 3.477213386513058
-0.36%

-1.24%

-7.63%

-7.63%

Цената в реално време за Openverse Network (BTG) е$ 14.953. През последните 24 часа BTG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 14.869 до най-висока стойност $ 15.44, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTG е $ 18.80127296990911, а най-ниската цена за всички времена е $ 3.477213386513058.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BTG има промяна от -0.36% за последния час, -1.24% за 24 часа и -7.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Openverse Network (BTG)

No.685

$ 28.41M
$ 101.46K
$ 299.06M
1.90M
20,000,000
20,000,000
9.50%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Openverse Network е $ 28.41M, като 24-часовият обем на търговията е $ 101.46K. Циркулиращото предлагане на BTG е 1.90M, като общото предлагане е 20000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 299.06M.

История на цените за Openverse Network (BTG) USD

Проследете промените в цените за Openverse Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.18775-1.24%
30 дни$ +13.453+896.86%
60 дни$ +13.453+896.86%
90 дни$ +13.453+896.86%
Openverse Network Промяна на цената днес

Днес BTG регистрира промяна от $ -0.18775 (-1.24%), отразяваща последната му пазарна активност.

Openverse Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +13.453 (+896.86%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Openverse Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BTG отбеляза промяна на $ +13.453 (+896.86%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Openverse Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +13.453 (+896.86%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Openverse Network (BTG) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Openverse Network сега.

Какво е Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Openverse Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BTG наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Openverse Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Openverse Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Openverse Network (USD)

Колко ще струва Openverse Network (BTG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Openverse Network (BTG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Openverse Network.

Проверете прогнозата за цената за Openverse Network сега!

Токеномика на Openverse Network (BTG)

Разбирането на токеномиката на Openverse Network (BTG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BTG сега!

Как да купя Openverse Network (BTG)

Търсите как да купите Openverse Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Openverse Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BTG към местни валути

1 Openverse Network(BTG) към VND
393,488.195
1 Openverse Network(BTG) към AUD
A$22.87809
1 Openverse Network(BTG) към GBP
11.36428
1 Openverse Network(BTG) към EUR
12.85958
1 Openverse Network(BTG) към USD
$14.953
1 Openverse Network(BTG) към MYR
RM62.65307
1 Openverse Network(BTG) към TRY
628.77365
1 Openverse Network(BTG) към JPY
¥2,302.762
1 Openverse Network(BTG) към ARS
ARS$21,702.33561
1 Openverse Network(BTG) към RUB
1,208.05287
1 Openverse Network(BTG) към INR
1,327.8264
1 Openverse Network(BTG) към IDR
Rp249,216.56698
1 Openverse Network(BTG) към PHP
878.04016
1 Openverse Network(BTG) към EGP
￡E.706.23019
1 Openverse Network(BTG) към BRL
R$80.29761
1 Openverse Network(BTG) към CAD
C$20.9342
1 Openverse Network(BTG) към BDT
1,829.05096
1 Openverse Network(BTG) към NGN
21,639.53301
1 Openverse Network(BTG) към COP
$57,957.22988
1 Openverse Network(BTG) към ZAR
R.259.28502
1 Openverse Network(BTG) към UAH
627.27835
1 Openverse Network(BTG) към TZS
T.Sh.36,829.98665
1 Openverse Network(BTG) към VES
Bs3,304.613
1 Openverse Network(BTG) към CLP
$14,085.726
1 Openverse Network(BTG) към PKR
Rs4,200.14817
1 Openverse Network(BTG) към KZT
7,924.19282
1 Openverse Network(BTG) към THB
฿484.62673
1 Openverse Network(BTG) към TWD
NT$460.10381
1 Openverse Network(BTG) към AED
د.إ54.87751
1 Openverse Network(BTG) към CHF
Fr11.9624
1 Openverse Network(BTG) към HKD
HK$116.18481
1 Openverse Network(BTG) към AMD
֏5,722.5131
1 Openverse Network(BTG) към MAD
.د.م138.31525
1 Openverse Network(BTG) към MXN
$277.67721
1 Openverse Network(BTG) към SAR
ريال56.07375
1 Openverse Network(BTG) към ETB
Br2,306.05166
1 Openverse Network(BTG) към KES
KSh1,931.77807
1 Openverse Network(BTG) към JOD
د.أ10.601677
1 Openverse Network(BTG) към PLN
55.17657
1 Openverse Network(BTG) към RON
лв65.94273
1 Openverse Network(BTG) към SEK
kr142.0535
1 Openverse Network(BTG) към BGN
лв25.27057
1 Openverse Network(BTG) към HUF
Ft5,031.23591
1 Openverse Network(BTG) към CZK
315.65783
1 Openverse Network(BTG) към KWD
د.ك4.575618
1 Openverse Network(BTG) към ILS
48.59725
1 Openverse Network(BTG) към BOB
Bs103.32523
1 Openverse Network(BTG) към AZN
25.4201
1 Openverse Network(BTG) към TJS
SM137.71713
1 Openverse Network(BTG) към GEL
40.52263
1 Openverse Network(BTG) към AOA
Kz13,705.77027
1 Openverse Network(BTG) към BHD
.د.ب5.622328
1 Openverse Network(BTG) към BMD
$14.953
1 Openverse Network(BTG) към DKK
kr96.74591
1 Openverse Network(BTG) към HNL
L393.56296
1 Openverse Network(BTG) към MUR
683.95022
1 Openverse Network(BTG) към NAD
$258.38784
1 Openverse Network(BTG) към NOK
kr151.32436
1 Openverse Network(BTG) към NZD
$26.01822
1 Openverse Network(BTG) към PAB
B/.14.953
1 Openverse Network(BTG) към PGK
K62.95213
1 Openverse Network(BTG) към QAR
ر.ق54.42892
1 Openverse Network(BTG) към RSD
дин.1,520.7201
1 Openverse Network(BTG) към UZS
soʻm180,156.58507
1 Openverse Network(BTG) към ALL
L1,253.21093
1 Openverse Network(BTG) към ANG
ƒ26.76587
1 Openverse Network(BTG) към AWG
ƒ26.76587
1 Openverse Network(BTG) към BBD
$29.906
1 Openverse Network(BTG) към BAM
KM25.12104
1 Openverse Network(BTG) към BIF
Fr44,230.974
1 Openverse Network(BTG) към BND
$19.4389
1 Openverse Network(BTG) към BSD
$14.953
1 Openverse Network(BTG) към JMD
$2,402.34898
1 Openverse Network(BTG) към KHR
60,052.14518
1 Openverse Network(BTG) към KMF
Fr6,369.978
1 Openverse Network(BTG) към LAK
325,065.21089
1 Openverse Network(BTG) към LKR
රු4,557.37534
1 Openverse Network(BTG) към MDL
L252.7057
1 Openverse Network(BTG) към MGA
Ar67,355.7885
1 Openverse Network(BTG) към MOP
P119.77353
1 Openverse Network(BTG) към MVR
228.7809
1 Openverse Network(BTG) към MWK
MK25,960.05283
1 Openverse Network(BTG) към MZN
MT955.4967
1 Openverse Network(BTG) към NPR
रु2,123.02694
1 Openverse Network(BTG) към PYG
106,046.676
1 Openverse Network(BTG) към RWF
Fr21,726.709
1 Openverse Network(BTG) към SBD
$123.06319
1 Openverse Network(BTG) към SCR
207.54764
1 Openverse Network(BTG) към SRD
$575.6905
1 Openverse Network(BTG) към SVC
$130.83875
1 Openverse Network(BTG) към SZL
L259.43455
1 Openverse Network(BTG) към TMT
m52.3355
1 Openverse Network(BTG) към TND
د.ت43.916961
1 Openverse Network(BTG) към TTD
$101.23181
1 Openverse Network(BTG) към UGX
Sh52,096.252
1 Openverse Network(BTG) към XAF
Fr8,508.257
1 Openverse Network(BTG) към XCD
$40.3731
1 Openverse Network(BTG) към XOF
Fr8,508.257
1 Openverse Network(BTG) към XPF
Fr1,540.159
1 Openverse Network(BTG) към BWP
P200.96832
1 Openverse Network(BTG) към BZD
$30.05553
1 Openverse Network(BTG) към CVE
$1,424.87137
1 Openverse Network(BTG) към DJF
Fr2,646.681
1 Openverse Network(BTG) към DOP
$958.33777
1 Openverse Network(BTG) към DZD
د.ج1,943.44141
1 Openverse Network(BTG) към FJD
$33.79378
1 Openverse Network(BTG) към GNF
Fr130,016.335
1 Openverse Network(BTG) към GTQ
Q114.68951
1 Openverse Network(BTG) към GYD
$3,131.45726
1 Openverse Network(BTG) към ISK
kr1,869.125

Openverse Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Openverse Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Openverse Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Openverse Network

Колко струва Openverse Network (BTG) днес?
Цената в реално време на BTG в USD е 14.953 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BTG към USD?
Текущата цена на BTG към USD е $ 14.953. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Openverse Network?
Пазарната капитализация за BTG е $ 28.41M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BTG?
Циркулиращото предлагане на BTG е 1.90M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BTG?
BTG постигна ATH цена от 18.80127296990911 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BTG?
BTG достигна ATL цена от 3.477213386513058 USD.
Какъв е обемът на търговията на BTG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BTG е $ 101.46K USD.
Ще се повиши ли BTG тази година?
BTG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BTG за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Openverse Network (BTG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

