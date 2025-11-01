Какво е Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ” Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Openverse Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете BTG наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за Openverse Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Openverse Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Openverse Network (USD)

Колко ще струва Openverse Network (BTG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Openverse Network (BTG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Openverse Network.

Проверете прогнозата за цената за Openverse Network сега!

Токеномика на Openverse Network (BTG)

Разбирането на токеномиката на Openverse Network (BTG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BTG сега!

Как да купя Openverse Network (BTG)

Търсите как да купите Openverse Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Openverse Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BTG към местни валути

Изпробвайте конвертора

Openverse Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Openverse Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Openverse Network Колко струва Openverse Network (BTG) днес? Цената в реално време на BTG в USD е 14.953 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на BTG към USD? $ 14.953 . Проверете Текущата цена на BTG към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Openverse Network? Пазарната капитализация за BTG е $ 28.41M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на BTG? Циркулиращото предлагане на BTG е 1.90M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BTG? BTG постигна ATH цена от 18.80127296990911 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BTG? BTG достигна ATL цена от 3.477213386513058 USD . Какъв е обемът на търговията на BTG? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BTG е $ 101.46K USD . Ще се повиши ли BTG тази година? BTG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BTG за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Openverse Network (BTG)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025