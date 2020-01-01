Токеномика на Bitcoin Bam (BTCBAM) Открийте ключова информация за Bitcoin Bam (BTCBAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin Bam (BTCBAM) Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Официален уебсайт: https://www.btcbam.com/ Бяла книга: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Купете BTCBAM сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin Bam (BTCBAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin Bam (BTCBAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 542.30K $ 542.30K $ 542.30K Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Рекорд за всички времена: $ 22 $ 22 $ 22 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Текуща цена: $ 0.05277 $ 0.05277 $ 0.05277 Научете повече за цената на Bitcoin Bam (BTCBAM)

Токеномика на Bitcoin Bam (BTCBAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin Bam (BTCBAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTCBAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTCBAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTCBAM, разгледайте цената в реално време на токените BTCBAM!

Как да купя BTCBAM Интересувате се да добавите Bitcoin Bam (BTCBAM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BTCBAM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BTCBAM в MEXC сега!

История на цените на Bitcoin Bam (BTCBAM) Анализирането на историята на цените на BTCBAM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BTCBAM сега!

Прогноза за цената за BTCBAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTCBAM? Нашата страница за прогноза за цената BTCBAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BTCBAM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!