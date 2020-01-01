Токеномика на BSX Protocol (BSX) Открийте ключова информация за BSX Protocol (BSX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BSX Protocol (BSX) "BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team." Официален уебсайт: https://www.bsx.exchange/ Бяла книга: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Изследовател на блокове: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e Купете BSX сега!

Токеномика и анализ на цената за BSX Protocol (BSX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BSX Protocol (BSX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.25M Общо предлагане: $ 998.00M Циркулиращо предлагане: $ 189.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.88M Рекорд за всички времена: $ 0.44982 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006060071215687439 Текуща цена: $ 0.0119

Токеномика на BSX Protocol (BSX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BSX Protocol (BSX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BSX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BSX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BSX, разгледайте цената в реално време на токените BSX!

