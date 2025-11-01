БорсаDEX+
Цената в реално време на Baby Shark Universe днес е 0.21223 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BSU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BSU в MEXC сега.

Повече за BSU

BSUценова информация

Какво представлява BSU

Бяла книга BSU

Официален уебсайт на BSU

Токеномика на BSU

BSU ценова прогноза

BSU История

Ръководство за закупуване за BSU

Конвертор на валута BSU във фиат

BSU спот

BSU USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Baby Shark Universe Лого

Baby Shark Universe цена(BSU)

1 BSU към USD - цена в реално време:

$0.21223
$0.21223
-0.37%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:52:08 (UTC+8)

Информация за цената за Baby Shark Universe (BSU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.21031
$ 0.21031
24-часов нисък
$ 0.22733
$ 0.22733
24-часов висок

$ 0.21031
$ 0.21031

$ 0.22733
$ 0.22733

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495

-0.28%

-0.37%

-11.90%

-11.90%

Цената в реално време за Baby Shark Universe (BSU) е$ 0.21223. През последните 24 часа BSU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.21031 до най-висока стойност $ 0.22733, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BSU е $ 0.37631193723515616, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.05070113905338495.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BSU има промяна от -0.28% за последния час, -0.37% за 24 часа и -11.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby Shark Universe (BSU)

No.610

$ 35.65M
$ 35.65M

$ 59.46K
$ 59.46K

$ 180.40M
$ 180.40M

168.00M
168.00M

850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000

19.76%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Baby Shark Universe е $ 35.65M, като 24-часовият обем на търговията е $ 59.46K. Циркулиращото предлагане на BSU е 168.00M, като общото предлагане е 850000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 180.40M.

История на цените за Baby Shark Universe (BSU) USD

Проследете промените в цените за Baby Shark Universe днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0007882-0.37%
30 дни$ -0.05198-19.68%
60 дни$ +0.10671+101.12%
90 дни$ +0.20223+2,022.30%
Baby Shark Universe Промяна на цената днес

Днес BSU регистрира промяна от $ -0.0007882 (-0.37%), отразяваща последната му пазарна активност.

Baby Shark Universe 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.05198 (-19.68%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Baby Shark Universe 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BSU отбеляза промяна на $ +0.10671 (+101.12%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Baby Shark Universe 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.20223 (+2,022.30%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Baby Shark Universe (BSU) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Baby Shark Universe сега.

Какво е Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Baby Shark Universe инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BSU наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Baby Shark Universe в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Baby Shark Universe купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Baby Shark Universe (USD)

Колко ще струва Baby Shark Universe (BSU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Baby Shark Universe (BSU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Baby Shark Universe.

Проверете прогнозата за цената за Baby Shark Universe сега!

Токеномика на Baby Shark Universe (BSU)

Разбирането на токеномиката на Baby Shark Universe (BSU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BSU сега!

Как да купя Baby Shark Universe (BSU)

Търсите как да купите Baby Shark Universe? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Baby Shark Universe от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BSU към местни валути

1 Baby Shark Universe(BSU) към VND
5,584.83245
1 Baby Shark Universe(BSU) към AUD
A$0.3225896
1 Baby Shark Universe(BSU) към GBP
0.1612948
1 Baby Shark Universe(BSU) към EUR
0.1825178
1 Baby Shark Universe(BSU) към USD
$0.21223
1 Baby Shark Universe(BSU) към MYR
RM0.8892437
1 Baby Shark Universe(BSU) към TRY
8.9221492
1 Baby Shark Universe(BSU) към JPY
¥32.68342
1 Baby Shark Universe(BSU) към ARS
ARS$307.1328891
1 Baby Shark Universe(BSU) към RUB
17.148184
1 Baby Shark Universe(BSU) към INR
18.8439017
1 Baby Shark Universe(BSU) към IDR
Rp3,537.1652518
1 Baby Shark Universe(BSU) към PHP
12.457901
1 Baby Shark Universe(BSU) към EGP
￡E.10.0257452
1 Baby Shark Universe(BSU) към BRL
R$1.1396751
1 Baby Shark Universe(BSU) към CAD
C$0.297122
1 Baby Shark Universe(BSU) към BDT
25.9599736
1 Baby Shark Universe(BSU) към NGN
307.1328891
1 Baby Shark Universe(BSU) към COP
$819.42003
1 Baby Shark Universe(BSU) към ZAR
R.3.6758236
1 Baby Shark Universe(BSU) към UAH
8.9030485
1 Baby Shark Universe(BSU) към TZS
T.Sh.522.7331015
1 Baby Shark Universe(BSU) към VES
Bs46.90283
1 Baby Shark Universe(BSU) към CLP
$199.92066
1 Baby Shark Universe(BSU) към PKR
Rs59.6132847
1 Baby Shark Universe(BSU) към KZT
112.4691662
1 Baby Shark Universe(BSU) към THB
฿6.8698851
1 Baby Shark Universe(BSU) към TWD
NT$6.5281948
1 Baby Shark Universe(BSU) към AED
د.إ0.7788841
1 Baby Shark Universe(BSU) към CHF
Fr0.169784
1 Baby Shark Universe(BSU) към HKD
HK$1.6490271
1 Baby Shark Universe(BSU) към AMD
֏81.220421
1 Baby Shark Universe(BSU) към MAD
.د.م1.9631275
1 Baby Shark Universe(BSU) към MXN
$3.9368665
1 Baby Shark Universe(BSU) към SAR
ريال0.7958625
1 Baby Shark Universe(BSU) към ETB
Br32.7301106
1 Baby Shark Universe(BSU) към KES
KSh27.4179937
1 Baby Shark Universe(BSU) към JOD
د.أ0.15047107
1 Baby Shark Universe(BSU) към PLN
0.7831287
1 Baby Shark Universe(BSU) към RON
лв0.933812
1 Baby Shark Universe(BSU) към SEK
kr2.0140627
1 Baby Shark Universe(BSU) към BGN
лв0.3586687
1 Baby Shark Universe(BSU) към HUF
Ft71.3602152
1 Baby Shark Universe(BSU) към CZK
4.4759307
1 Baby Shark Universe(BSU) към KWD
د.ك0.06494238
1 Baby Shark Universe(BSU) към ILS
0.6897475
1 Baby Shark Universe(BSU) към BOB
Bs1.4665093
1 Baby Shark Universe(BSU) към AZN
0.360791
1 Baby Shark Universe(BSU) към TJS
SM1.9546383
1 Baby Shark Universe(BSU) към GEL
0.5751433
1 Baby Shark Universe(BSU) към AOA
Kz194.5278957
1 Baby Shark Universe(BSU) към BHD
.د.ب0.07979848
1 Baby Shark Universe(BSU) към BMD
$0.21223
1 Baby Shark Universe(BSU) към DKK
kr1.3731281
1 Baby Shark Universe(BSU) към HNL
L5.5858936
1 Baby Shark Universe(BSU) към MUR
9.7074002
1 Baby Shark Universe(BSU) към NAD
$3.6673344
1 Baby Shark Universe(BSU) към NOK
kr2.1477676
1 Baby Shark Universe(BSU) към NZD
$0.3692802
1 Baby Shark Universe(BSU) към PAB
B/.0.21223
1 Baby Shark Universe(BSU) към PGK
K0.8934883
1 Baby Shark Universe(BSU) към QAR
ر.ق0.7725172
1 Baby Shark Universe(BSU) към RSD
дин.21.562568
1 Baby Shark Universe(BSU) към UZS
soʻm2,556.9873637
1 Baby Shark Universe(BSU) към ALL
L17.7869963
1 Baby Shark Universe(BSU) към ANG
ƒ0.3798917
1 Baby Shark Universe(BSU) към AWG
ƒ0.3798917
1 Baby Shark Universe(BSU) към BBD
$0.42446
1 Baby Shark Universe(BSU) към BAM
KM0.3565464
1 Baby Shark Universe(BSU) към BIF
Fr627.77634
1 Baby Shark Universe(BSU) към BND
$0.275899
1 Baby Shark Universe(BSU) към BSD
$0.21223
1 Baby Shark Universe(BSU) към JMD
$34.0968718
1 Baby Shark Universe(BSU) към KHR
852.3284138
1 Baby Shark Universe(BSU) към KMF
Fr90.40998
1 Baby Shark Universe(BSU) към LAK
4,613.6955599
1 Baby Shark Universe(BSU) към LKR
රු64.6834594
1 Baby Shark Universe(BSU) към MDL
L3.586687
1 Baby Shark Universe(BSU) към MGA
Ar955.990035
1 Baby Shark Universe(BSU) към MOP
P1.6999623
1 Baby Shark Universe(BSU) към MVR
3.247119
1 Baby Shark Universe(BSU) към MWK
MK368.4546253
1 Baby Shark Universe(BSU) към MZN
MT13.561497
1 Baby Shark Universe(BSU) към NPR
रु30.1324154
1 Baby Shark Universe(BSU) към PYG
1,505.13516
1 Baby Shark Universe(BSU) към RWF
Fr308.37019
1 Baby Shark Universe(BSU) към SBD
$1.7466529
1 Baby Shark Universe(BSU) към SCR
2.9648531
1 Baby Shark Universe(BSU) към SRD
$8.170855
1 Baby Shark Universe(BSU) към SVC
$1.8570125
1 Baby Shark Universe(BSU) към SZL
L3.6821905
1 Baby Shark Universe(BSU) към TMT
m0.742805
1 Baby Shark Universe(BSU) към TND
د.ت0.62331951
1 Baby Shark Universe(BSU) към TTD
$1.4367971
1 Baby Shark Universe(BSU) към UGX
Sh739.40932
1 Baby Shark Universe(BSU) към XAF
Fr120.54664
1 Baby Shark Universe(BSU) към XCD
$0.573021
1 Baby Shark Universe(BSU) към XOF
Fr120.54664
1 Baby Shark Universe(BSU) към XPF
Fr21.85969
1 Baby Shark Universe(BSU) към BWP
P2.8523712
1 Baby Shark Universe(BSU) към BZD
$0.4265823
1 Baby Shark Universe(BSU) към CVE
$20.2233967
1 Baby Shark Universe(BSU) към DJF
Fr37.77694
1 Baby Shark Universe(BSU) към DOP
$13.6018207
1 Baby Shark Universe(BSU) към DZD
د.ج27.5792885
1 Baby Shark Universe(BSU) към FJD
$0.4796398
1 Baby Shark Universe(BSU) към GNF
Fr1,845.33985
1 Baby Shark Universe(BSU) към GTQ
Q1.6278041
1 Baby Shark Universe(BSU) към GYD
$44.4452066
1 Baby Shark Universe(BSU) към ISK
kr26.52875

Baby Shark Universe ресурс

За по-задълбочено разбиране на Baby Shark Universe, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Baby Shark Universe
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Baby Shark Universe

Колко струва Baby Shark Universe (BSU) днес?
Цената в реално време на BSU в USD е 0.21223 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BSU към USD?
Текущата цена на BSU към USD е $ 0.21223. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Baby Shark Universe?
Пазарната капитализация за BSU е $ 35.65M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BSU?
Циркулиращото предлагане на BSU е 168.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BSU?
BSU постигна ATH цена от 0.37631193723515616 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BSU?
BSU достигна ATL цена от 0.05070113905338495 USD.
Какъв е обемът на търговията на BSU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BSU е $ 59.46K USD.
Ще се повиши ли BSU тази година?
BSU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BSU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:52:08 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Baby Shark Universe (BSU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор BSU-към-USD

Сума

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.21223 USD

Търговия на BSU

BSU/USDT
$0.21223
$0.21223
-0.22%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

$108,998.11

$3,828.53

$0.03300

$185.02

$1.0002

$3,828.53

$108,998.11

$185.02

$2.5021

$1,076.81

