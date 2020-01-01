Токеномика на Blocksquare Token (BST) Открийте ключова информация за Blocksquare Token (BST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blocksquare Token (BST) Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Официален уебсайт: https://blocksquare.io/ Бяла книга: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Купете BST сега!

Токеномика и анализ на цената за Blocksquare Token (BST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blocksquare Token (BST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 59.40M $ 59.40M $ 59.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Рекорд за всички времена: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Текуща цена: $ 0.1002 $ 0.1002 $ 0.1002 Научете повече за цената на Blocksquare Token (BST)

Токеномика на Blocksquare Token (BST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blocksquare Token (BST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BST, разгледайте цената в реално време на токените BST!

Как да купя BST Интересувате се да добавите Blocksquare Token (BST) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BST, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BST в MEXC сега!

История на цените на Blocksquare Token (BST) Анализирането на историята на цените на BST помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BST сега!

Прогноза за цената за BST Искате ли да знаете какъв път може да поеме BST? Нашата страница за прогноза за цената BST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BST сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!