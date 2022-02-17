Токеномика на Blocksport (BSPT) Открийте ключова информация за Blocksport (BSPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blocksport (BSPT) Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode. Официален уебсайт: https://blocksport.io/ Бяла книга: https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5 Купете BSPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Blocksport (BSPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blocksport (BSPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.33K $ 40.33K $ 40.33K Рекорд за всички времена: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 Текуща цена: $ 0.00004033 $ 0.00004033 $ 0.00004033 Научете повече за цената на Blocksport (BSPT)

Токеномика на Blocksport (BSPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blocksport (BSPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BSPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BSPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BSPT, разгледайте цената в реално време на токените BSPT!

Как да купя BSPT Интересувате се да добавите Blocksport (BSPT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BSPT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BSPT в MEXC сега!

История на цените на Blocksport (BSPT) Анализирането на историята на цените на BSPT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BSPT сега!

Прогноза за цената за BSPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BSPT? Нашата страница за прогноза за цената BSPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BSPT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!