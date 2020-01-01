Токеномика на BSCS (BSCS) Открийте ключова информация за BSCS (BSCS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BSCS (BSCS) BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator. Официален уебсайт: https://www.bscs.finance/ Бяла книга: https://docs.bscs.finance/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d Купете BSCS сега!

Токеномика и анализ на цената за BSCS (BSCS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BSCS (BSCS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 575.55K $ 575.55K $ 575.55K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 269.96M $ 269.96M $ 269.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Рекорд за всички времена: $ 0.5435 $ 0.5435 $ 0.5435 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 Текуща цена: $ 0.002132 $ 0.002132 $ 0.002132 Научете повече за цената на BSCS (BSCS)

Токеномика на BSCS (BSCS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BSCS (BSCS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BSCS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BSCS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BSCS, разгледайте цената в реално време на токените BSCS!

Как да купя BSCS Интересувате се да добавите BSCS (BSCS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BSCS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BSCS в MEXC сега!

История на цените на BSCS (BSCS) Анализирането на историята на цените на BSCS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BSCS сега!

Прогноза за цената за BSCS Искате ли да знаете какъв път може да поеме BSCS? Нашата страница за прогноза за цената BSCS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BSCS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!