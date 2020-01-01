Токеномика на Broak on Base (BROAK) Открийте ключова информация за Broak on Base (BROAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Broak on Base (BROAK) Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Официален уебсайт: https://www.broakonbase.fyi/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Купете BROAK сега!

Токеномика и анализ на цената за Broak on Base (BROAK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Broak on Base (BROAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Общо предлагане: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Циркулиращо предлагане: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Рекорд за всички времена: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Текуща цена: $ 0.00368 $ 0.00368 $ 0.00368 Научете повече за цената на Broak on Base (BROAK)

Токеномика на Broak on Base (BROAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Broak on Base (BROAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BROAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BROAK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BROAK, разгледайте цената в реално време на токените BROAK!

История на цените на Broak on Base (BROAK) Анализирането на историята на цените на BROAK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BROAK сега!

Прогноза за цената за BROAK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BROAK? Нашата страница за прогноза за цената BROAK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BROAK сега!

