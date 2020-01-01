Токеномика на BRN Metaverse (BRN) Открийте ключова информация за BRN Metaverse (BRN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BRN Metaverse (BRN) BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Официален уебсайт: https://www.brnmetaverse.net/ Бяла книга: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Купете BRN сега!

Токеномика и анализ на цената за BRN Metaverse (BRN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BRN Metaverse (BRN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Общо предлагане: $ 29.70M $ 29.70M $ 29.70M Циркулиращо предлагане: $ 27.95M $ 27.95M $ 27.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Рекорд за всички времена: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Текуща цена: $ 0.15881 $ 0.15881 $ 0.15881 Научете повече за цената на BRN Metaverse (BRN)

Токеномика на BRN Metaverse (BRN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BRN Metaverse (BRN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRN, разгледайте цената в реално време на токените BRN!

Как да купя BRN Интересувате се да добавите BRN Metaverse (BRN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BRN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BRN в MEXC сега!

История на цените на BRN Metaverse (BRN) Анализирането на историята на цените на BRN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BRN сега!

Прогноза за цената за BRN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BRN? Нашата страница за прогноза за цената BRN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BRN сега!

