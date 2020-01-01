Токеномика на BRETT (BRETTETH) Открийте ключова информация за BRETT (BRETTETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BRETT (BRETTETH) Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Официален уебсайт: https://brettcoineth.vip/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Купете BRETTETH сега!

Токеномика и анализ на цената за BRETT (BRETTETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BRETT (BRETTETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M Общо предлагане: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Циркулиращо предлагане: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M Рекорд за всички времена: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Текуща цена: $ 0.1645 $ 0.1645 $ 0.1645 Научете повече за цената на BRETT (BRETTETH)

Токеномика на BRETT (BRETTETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BRETT (BRETTETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRETTETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRETTETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRETTETH, разгледайте цената в реално време на токените BRETTETH!

Как да купя BRETTETH Интересувате се да добавите BRETT (BRETTETH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BRETTETH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BRETTETH в MEXC сега!

История на цените на BRETT (BRETTETH) Анализирането на историята на цените на BRETTETH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BRETTETH сега!

Прогноза за цената за BRETTETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме BRETTETH? Нашата страница за прогноза за цената BRETTETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BRETTETH сега!

